El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 57% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, con un valor de 24 grados , lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante en medio del calor. Este viento será más notable en las zonas abiertas y en las áreas costeras, donde puede ser un alivio para quienes se encuentren disfrutando de actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Tomiño podrán disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a 15 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. La puesta de sol se producirá a las 21:01, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima agradable y soleado en Tomiño.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, O Rosal experimentará un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a períodos de cielo despejado y poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 23 grados.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de despejado. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé la presencia de nubes altas, que darán paso a un cielo poco nuboso a medida que avance la jornada. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.