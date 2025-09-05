El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un predominio de cielos despejados y poco nubosos en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo a 11 grados en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 25 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy es propicio para disfrutar de un día soleado y cálido, con cielos despejados y temperaturas agradables. Es un momento ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán características predominantes, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada y 13 grados a las 2 de la madrugada.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.