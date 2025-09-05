El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno y pesadez en el ambiente.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser diferente debido a la alta humedad y la presencia de viento. La brisa será moderada, con vientos predominantes del oeste y suroeste, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h en las horas centrales del día. Esto podría proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque la combinación de humedad y temperatura podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que significa que los habitantes de Silleda podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar preparados para la posibilidad de bruma y niebla en las primeras horas, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua o en zonas de mayor altitud.

Durante la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán algunas nubes altas. Esto permitirá que los rayos del sol se filtren, proporcionando un ambiente más cálido y agradable. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 15 grados al caer el sol, que se producirá alrededor de las 21:00 horas.

La combinación de un cielo cubierto y temperaturas moderadas sugiere que será un día tranquilo en Silleda, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Los residentes deben estar atentos a las condiciones del tiempo, especialmente en las primeras horas del día, cuando la visibilidad podría verse afectada por la niebla. En general, se prevé un día sin complicaciones meteorológicas significativas, permitiendo disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados a las 04:00 y 09 grados a las 05:00, manteniendo un ambiente fresco.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se espera en Lalín un tiempo predominantemente nublado, con una variedad de condiciones atmosféricas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán características notables, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma que se espera en las primeras horas. Las temperaturas comenzarán en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en la madrugada y alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.