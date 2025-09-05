El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las primeras horas del día.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 5 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará intervalos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo a un 54% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 26 km/h por la tarde. Esto podría generar una ligera brisa que, aunque no será intensa, será perceptible, especialmente en las zonas costeras.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, lo que favorecerá las actividades recreativas y el turismo en la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:02. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos por la playa o cenas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y de sus actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Este clima cálido será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en la playa o en el campo.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Marín se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 15 grados, y se espera que el calor se intensifique a medida que avance la tarde, alcanzando los 23 grados hacia las 16:00 horas.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Meaño, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se prevé que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.