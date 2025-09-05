El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se despertará bajo un cielo mayormente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma y la niebla, lo que podría afectar la conducción y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma comience a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso y despejado. Para el mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 25 grados , lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 46% a la hora del almuerzo, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

El viento será ligero durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h, predominando del sur y sureste en las primeras horas, y cambiando a direcciones del noreste y norte a medida que avanza la tarde. Las rachas máximas de viento se registrarán en torno a las 10:00 AM, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría ser un alivio ante el calor.

A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin previsión de precipitaciones. La temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 8:00 PM. La humedad relativa aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 58% al caer el sol.

No se prevén lluvias en el horizonte, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Salvaterra de Miño pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 21:00, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima agradable y estable.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 08:00, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma y la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas y niebla, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100%, lo que acentuará la sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.