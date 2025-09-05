El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas y niebla, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100%, lo que acentuará la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando los 13 grados a las 9 de la mañana y subiendo gradualmente hasta los 18 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cómodo.

Durante la tarde, se prevé que el cielo continúe con intervalos de nubes altas y poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo de 25 grados a las 4 de la tarde. La humedad relativa se situará en torno al 44%, lo que contribuirá a un tiempo más seco y agradable. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h provenientes del noroeste, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día mayormente seco y soleado, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 9 de la noche. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un atardecer despejado, ideal para paseos o actividades familiares. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo que variará entre nubes altas y momentos de sol. Es un día propicio para disfrutar del aire libre y aprovechar las condiciones meteorológicas favorables.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se despertará bajo un cielo mayormente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma y la niebla, lo que podría afectar la conducción y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frescor.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de despejado. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé la presencia de nubes altas, que darán paso a un cielo poco nuboso a medida que avance la jornada. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.