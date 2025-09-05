El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas de la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que rondarán entre los 3 y 8 km/h. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la sensación térmica sea muy placentera, ideal para paseos y actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo a un 48% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, no se experimentará una sensación de bochorno, lo que es un alivio para quienes planean pasar tiempo fuera. La baja probabilidad de precipitación, que se mantiene en un 0% a lo largo del día, refuerza la idea de que no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se prevé que sople con mayor intensidad en las horas de la tarde, alcanzando rachas de hasta 25 km/h. Este viento, que será predominantemente del oeste y suroeste, puede ofrecer un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Sin embargo, se recomienda a los que estén al aire libre que tomen precauciones con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:02. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de actividades nocturnas o simplemente relajarse en casa.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.