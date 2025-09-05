El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada y 13 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 79% a las 09:00 horas. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que el día avance, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con un aumento que podría llegar hasta los 25 grados a las 17:00 horas. La combinación de un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa seguirá disminuyendo, alcanzando un 46% a las 14:00 horas, lo que contribuirá a una sensación más cálida.

El viento soplará de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. A lo largo del día, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 26 km/h en las horas más cálidas. Esto puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no hay previsión de lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre o simplemente pasear por la localidad.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 19:00 horas y bajando a 15 grados hacia la noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:01 horas. En resumen, Redondela disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán características predominantes, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un predominio de cielos despejados y poco nubosos en las horas centrales.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.