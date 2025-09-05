El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Pontevedra se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que irán dando paso a un ambiente mayormente despejado a medida que avance el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas, antes de comenzar a ascender.

A partir de las 9 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 13 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 15 grados a las 11:00. Durante la tarde, se prevé un aumento significativo en la temperatura, que alcanzará un máximo de 25 grados a las 17:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% entre las 6:00 y las 8:00, pero disminuirá a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las primeras horas del día serán algo frescas y húmedas, el tiempo se tornará más seco y cálido a medida que se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando su intensidad. A partir de las 15:00, se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Pontevedra podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y el sol saldrá a las 08:03 y se pondrá a las 21:01, brindando una larga jornada de luz natural.

En resumen, el día de hoy en Pontevedra se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y vientos moderados.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 15 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 11 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 13 grados a las 09:00 horas.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Marín se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 15 grados, y se espera que el calor se intensifique a medida que avance la tarde, alcanzando los 23 grados hacia las 16:00 horas.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.