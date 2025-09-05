El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente estable en Pontecesures, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C a primera hora y descenderán gradualmente a 14°C durante la madrugada.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 26°C en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y agradable. La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo a un 34% hacia la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso en las horas pico.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se anticipa que el viento alcance ráfagas de hasta 20 km/h, lo que podría ofrecer un alivio refrescante ante las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Pontecesures podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un picnic en uno de los espacios verdes de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18°C hacia la medianoche. El cielo seguirá siendo poco nuboso, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:02, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.

En resumen, el tiempo en Pontecesures para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que el otoño comience a hacer su aparición.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.