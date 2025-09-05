El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 5 de septiembre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 08:00, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma y la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.
A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 14 grados a las 09:00 y subiendo gradualmente hasta los 20 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 86% a las 09:00 y bajando a un 65% a las 12:00. Este cambio en la humedad y la temperatura permitirá que el día se sienta más cálido y agradable.
Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el horizonte. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00, donde se prevé que lleguen a los 26 grados . La brisa será suave, con vientos predominantes del oeste y noroeste, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h en las horas más cálidas del día. Esto proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente en áreas abiertas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados a las 21:00. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 58% hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:01.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Ponteareas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.
En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente despejado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.
El tiempo en otros municipios
Hoy, 5 de septiembre de 2025, Mondariz se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con intervalos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre.
El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas y niebla, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100%, lo que acentuará la sensación de frescor.
El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se despertará bajo un cielo mayormente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma y la niebla, lo que podría afectar la conducción y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frescor.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.
