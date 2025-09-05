El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 08:00, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma y la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 14 grados a las 09:00 y subiendo gradualmente hasta los 20 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 86% a las 09:00 y bajando a un 65% a las 12:00. Este cambio en la humedad y la temperatura permitirá que el día se sienta más cálido y agradable.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el horizonte. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00, donde se prevé que lleguen a los 26 grados . La brisa será suave, con vientos predominantes del oeste y noroeste, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h en las horas más cálidas del día. Esto proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados a las 21:00. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 58% hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:01.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Ponteareas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente despejado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.