El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. La bruma matutina, que se espera en las primeras horas, dará paso a un ambiente más claro y soleado. A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 24 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a primera hora, descendiendo ligeramente hasta los 10 grados en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 93%, pero se espera que disminuya a lo largo del día, estabilizándose en torno al 49% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Estas condiciones de viento ligero permitirán que la sensación térmica se mantenga agradable, sin que el viento frío afecte el bienestar de los habitantes y visitantes de la localidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol se anticipa para las 21:01, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima primaveral.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. La combinación de temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento suave hará que sea un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán características predominantes, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un predominio de cielos despejados y poco nubosos en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.