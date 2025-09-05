El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A lo largo del día, se espera que las temperaturas vayan en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé que la humedad comience a descender, estabilizándose en torno al 47% a las 15:00 horas, lo que contribuirá a una sensación más fresca y agradable.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 28 km/h, especialmente durante las horas más cálidas del día. Este viento suave será un alivio ante el calor, proporcionando un ambiente más cómodo para los residentes y visitantes de Poio.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que ofrece la región. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. No se esperan lluvias, lo que permitirá que tanto residentes como turistas aprovechen al máximo las actividades que ofrece esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Marín se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 15 grados, y se espera que el calor se intensifique a medida que avance la tarde, alcanzando los 23 grados hacia las 16:00 horas.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados entre las 02:00 y las 04:00, proporcionando un ambiente fresco ideal para actividades al aire libre.

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Pontevedra se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que irán dando paso a un ambiente mayormente despejado a medida que avance el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas, antes de comenzar a ascender.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.