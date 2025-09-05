El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán características predominantes, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se despeje, permitiendo que la temperatura suba gradualmente. Para el mediodía, se anticipa que la temperatura alcance los 18 grados, con un cielo mayormente despejado y poco nuboso. La brisa será suave, con vientos del norte que oscilarán entre 3 y 4 km/h, lo que contribuirá a una sensación agradable en el ambiente.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 24 grados . El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se podrán observar algunas nubes altas en el horizonte. La humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 45%, lo que hará que la tarde sea más cálida y confortable. Los vientos se intensificarán ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, provenientes del noreste.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:01. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la actividad nocturna.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Pazos de Borbén podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta como ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a los residentes aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas serán favorables durante todo el día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Mondariz se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con intervalos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada y 13 grados a las 2 de la madrugada.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un predominio de cielos despejados y poco nubosos en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.