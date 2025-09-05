El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día. A partir de las 14:00 horas, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 18 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la temperatura descenderá nuevamente a 17 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 77% a la medianoche y bajando a un 50% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, aunque la brisa del norte ayudará a mitigar esta sensación.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 34 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Oia podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para paseos, excursiones o simplemente disfrutar de la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Oia para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables y un viento moderado que contribuirá a un ambiente fresco. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, sin preocupaciones por la lluvia o el mal tiempo.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la aparición de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados, proporcionando un ambiente fresco y agradable. A medida que avance el día, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas de la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, O Rosal experimentará un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a períodos de cielo despejado y poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 23 grados.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.