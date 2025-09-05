El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, O Rosal experimentará un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a períodos de cielo despejado y poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 23 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 89% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta un 58% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. A lo largo del día, el viento será más notable en las horas de la tarde, cuando se espera que la dirección cambie ligeramente hacia el oeste.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de O Rosal pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la noche, el cielo se volverá a cubrir con nubes altas, pero las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 19 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:01, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. En resumen, el tiempo de hoy en O Rosal promete ser mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un panorama más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.