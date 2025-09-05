El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 100% a las 2:00 AM, pero se espera que disminuya gradualmente a medida que el día avanza, estabilizándose en torno al 44% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más frescas de la mañana, pero se espera que el tiempo se sienta más cómodo a medida que la temperatura aumente.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más fuerte en áreas abiertas o expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de O Porriño pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que el sol se ponga a las 21:01, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables durante la noche, con mínimas alrededor de 15 grados . La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que la noche sea ideal para paseos o reuniones al aire libre.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Mos se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que darán paso a un ambiente poco nuboso y finalmente a un cielo completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas y niebla, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100%, lo que acentuará la sensación de frescor.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de despejado. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé la presencia de nubes altas, que darán paso a un cielo poco nuboso a medida que avance la jornada. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.