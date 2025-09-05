El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a las 2 y 3 de la tarde, antes de estabilizarse en torno a los 14 grados durante las horas centrales del día.
La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 85% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 60% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas de la tarde. A partir de las 12 del mediodía, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde y llegando a un máximo de 21 grados a las 4 de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que avance la tarde, el viento irá disminuyendo en intensidad, con rachas más suaves hacia la noche.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.
A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:02, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un atardecer sin nubes que obstruyan la vista. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 16 grados, manteniendo un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la velada. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre en Nigrán, con un tiempo mayormente favorable y sin riesgo de lluvias.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la aparición de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados, proporcionando un ambiente fresco y agradable. A medida que avance el día, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas de la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.
Hoy, 5 de septiembre de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con bruma en las primeras horas, pero rápidamente se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que favorecerá la sensación de calidez.
Hoy, 5 de septiembre de 2025, Vigo se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo del día. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 15°C, con una humedad relativa que alcanzará el 91% en las primeras horas. A medida que avance la mañana, el termómetro descenderá ligeramente, situándose en torno a los 14°C, pero se espera que el sol brille con fuerza, lo que permitirá que la sensación térmica sea más cálida.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.
