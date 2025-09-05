El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a las 2 y 3 de la tarde, antes de estabilizarse en torno a los 14 grados durante las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 85% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 60% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas de la tarde. A partir de las 12 del mediodía, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde y llegando a un máximo de 21 grados a las 4 de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que avance la tarde, el viento irá disminuyendo en intensidad, con rachas más suaves hacia la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:02, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un atardecer sin nubes que obstruyan la vista. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 16 grados, manteniendo un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la velada. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre en Nigrán, con un tiempo mayormente favorable y sin riesgo de lluvias.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la aparición de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados, proporcionando un ambiente fresco y agradable. A medida que avance el día, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas de la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con bruma en las primeras horas, pero rápidamente se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que favorecerá la sensación de calidez.

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Vigo se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo del día. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 15°C, con una humedad relativa que alcanzará el 91% en las primeras horas. A medida que avance la mañana, el termómetro descenderá ligeramente, situándose en torno a los 14°C, pero se espera que el sol brille con fuerza, lo que permitirá que la sensación térmica sea más cálida.

