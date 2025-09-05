El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Mos se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que darán paso a un ambiente poco nuboso y finalmente a un cielo completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, alcanzando los 13 grados hacia las 9 de la mañana. Durante la tarde, se prevé un aumento significativo en la temperatura, que alcanzará un máximo de 23 grados entre las 3 y las 5 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 96% en la madrugada a un 46% en las horas más cálidas del día, lo que proporcionará un ambiente más cómodo para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la madrugada, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 5 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Para la tarde, se espera que el viento sople del norte-noroeste, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del calor. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del norte y noroeste.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. En resumen, hoy en Mos se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada y 13 grados a las 2 de la madrugada.

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Vigo se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo del día. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 15°C, con una humedad relativa que alcanzará el 91% en las primeras horas. A medida que avance la mañana, el termómetro descenderá ligeramente, situándose en torno a los 14°C, pero se espera que el sol brille con fuerza, lo que permitirá que la sensación térmica sea más cálida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.