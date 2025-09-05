El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se presenta con condiciones meteorológicas mayormente favorables para Moraña. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con una temperatura inicial de 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la mañana, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando el 91% a las 00:00 horas, pero se espera que disminuya a medida que avance la jornada, estabilizándose en torno al 54% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, y se espera que la máxima de 24 grados se mantenga hasta las primeras horas de la noche. La puesta de sol está programada para las 21:01, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Moraña podrán disfrutar.

En resumen, el día de hoy en Moraña se caracteriza por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para ello.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.