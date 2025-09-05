El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Mondariz se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con intervalos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando el 100% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 40-50% durante la tarde. Esto hará que el ambiente sea más cómodo y propicio para disfrutar de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ser notable, especialmente en áreas abiertas. Este viento ligero a moderado contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los residentes y visitantes de Mondariz podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El orto se producirá a las 08:03, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:01, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de la belleza del paisaje gallego, con la posibilidad de contemplar un atardecer espectacular.

En resumen, el tiempo en Mondariz para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el entorno natural.

Hoy, 5 de septiembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, así que no olvide llevar consigo protector solar si planea pasar tiempo bajo el sol.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán características predominantes, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura.

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 08:00, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma y la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.