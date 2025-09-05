El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Moaña se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la medianoche, el cielo ha estado dominado por un ambiente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 23 grados.

La humedad relativa será notablemente alta durante las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más agradable y cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento del este es típico de la región y ayudará a dispersar cualquier nubosidad que pueda formarse durante el día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes de Moaña pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa gallega.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a alrededor de 16 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 21:01, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer reflejándose en el mar.

En resumen, hoy en Moaña se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el final del verano y disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Este clima cálido será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en la playa o en el campo.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Cangas se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 16 grados, con una ligera disminución a 15 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Vigo se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo del día. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 15°C, con una humedad relativa que alcanzará el 91% en las primeras horas. A medida que avance la mañana, el termómetro descenderá ligeramente, situándose en torno a los 14°C, pero se espera que el sol brille con fuerza, lo que permitirá que la sensación térmica sea más cálida.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.