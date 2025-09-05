El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados entre las 02:00 y las 04:00, proporcionando un ambiente fresco ideal para actividades al aire libre.

Durante la mañana, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten gradualmente el ambiente. A partir de las 10:00 horas, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 15 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 18 grados a las 12:00. La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% a la medianoche y descendiendo lentamente a un 68% hacia el mediodía, lo que puede generar una sensación de calor moderado.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 5 km/h en la mañana. A medida que el día avanza, se espera que el viento se intensifique, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin previsión de precipitaciones. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, con un máximo de 23 grados. La humedad comenzará a aumentar nuevamente hacia la tarde, alcanzando un 49% a las 15:00 y un 46% a las 16:00.

En la noche, el cielo seguirá siendo poco nuboso, con temperaturas que descenderán gradualmente a 22 grados a las 18:00 y a 19 grados a las 21:00. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 65% a las 21:00, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca.

En resumen, el día de hoy en Meis se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera. No se esperan lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes aprovechen al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.