El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Meaño, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se prevé que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 1 de la mañana. A partir de las 2 de la mañana, se mantendrá en 14 grados, y a medida que el sol comience a elevarse, las temperaturas irán aumentando gradualmente. Para el mediodía, se espera que la temperatura alcance los 21 grados, y en la tarde, se prevé un máximo de 22 grados, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 84% y descendiendo a lo largo del día, alcanzando un 52% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas centrales del día, pero se espera que la brisa ayude a mitigar el calor.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas más cálidas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:02, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable en Meaño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.