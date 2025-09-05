El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Marín se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 15 grados, y se espera que el calor se intensifique a medida que avance la tarde, alcanzando los 23 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondan el 89% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que las temperaturas aumenten, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 55% por la tarde. Esto proporcionará un alivio en la sensación térmica, haciendo que el tiempo sea más agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección este y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la costa o en espacios abiertos. La brisa marina podría ofrecer un respiro del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en Marín, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que deseen aprovechar el buen tiempo para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:02. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy se presenta favorable, con un ambiente cálido y seco, ideal para disfrutar de las actividades de fin de semana. Los residentes pueden esperar un día soleado con algunas nubes altas, sin preocupaciones por la lluvia y con una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Pontevedra se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que irán dando paso a un ambiente mayormente despejado a medida que avance el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas, antes de comenzar a ascender.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.