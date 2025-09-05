El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se espera en Lalín un tiempo predominantemente nublado, con una variedad de condiciones atmosféricas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán características notables, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la niebla. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, oscilando entre el 50% y el 85% durante la tarde. Esto puede generar un ambiente algo pesado, pero sin probabilidades de precipitación, ya que se prevé que no haya lluvias a lo largo del día.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste a una velocidad de 5 a 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h, provenientes del noreste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

A medida que el día avance hacia la tarde, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque habrá momentos de claros que permitirán que la temperatura alcance su punto máximo de 25 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 21:00 horas.

El ocaso se producirá a las 20:59, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de claridad y temperaturas agradables en las horas centrales. Es recomendable que los habitantes de Lalín se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de disfrutar de algunos claros en el cielo durante la tarde. La combinación de la bruma matutina y las nubes altas por la tarde creará un ambiente característico de esta época del año, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de viento y temperatura.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados a las 04:00 y 09 grados a las 05:00, manteniendo un ambiente fresco.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno y pesadez en el ambiente.

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma que se espera en las primeras horas. Las temperaturas comenzarán en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en la madrugada y alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.