El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

Hoy, 5 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la isla. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 15 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar el día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 14 grados a media tarde. La humedad relativa será alta, rondando el 89%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros. Sin embargo, la brisa del mar ayudará a mitigar cualquier incomodidad.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día progrese, se prevé que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto es ideal para los amantes de actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o caminatas por la costa.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 22 grados . Este será el momento perfecto para disfrutar de la playa o de un almuerzo al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 22:00 horas. La humedad también comenzará a disminuir, lo que hará que la noche sea más confortable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

En resumen, A Illa de Arousa se prepara para un día espléndido, ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa suave, será una jornada perfecta para los isleños y visitantes por igual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.