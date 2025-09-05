El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un panorama más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a un 50% hacia el mediodía. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 14 km/h. Esta brisa suave será un alivio ante las temperaturas más cálidas, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de A Guarda podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece la realización de actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando un predominio de nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 18 grados al caer el sol, que se espera para las 21:02. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de un paseo nocturno o una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar el entorno natural y la belleza de la región.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, O Rosal experimentará un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a períodos de cielo despejado y poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 23 grados.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.