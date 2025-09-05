El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con bruma en las primeras horas, pero rápidamente se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que favorecerá la sensación de calidez.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo a 12 grados hacia el amanecer. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la combinación de sol y temperaturas agradables invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo a un 60% durante las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente si se planea realizar actividades físicas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento ligero será refrescante y ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento ligero. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable que se presenta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la aparición de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados, proporcionando un ambiente fresco y agradable. A medida que avance el día, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas de la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a las 2 y 3 de la tarde, antes de estabilizarse en torno a los 14 grados durante las horas centrales del día.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de despejado. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé la presencia de nubes altas, que darán paso a un cielo poco nuboso a medida que avance la jornada. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.