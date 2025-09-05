El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

Hoy, 5 de septiembre de 2025, A Estrada se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado poco nuboso en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la bruma y la niebla en algunos momentos, especialmente durante la mañana y la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 24 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 10 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que el sol avance en el cielo, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y manteniéndose por encima del 80% durante gran parte del día. Esto contribuirá a la sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. La combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a estos cambios.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento suave será un alivio en comparación con la alta humedad, aunque no se anticipan condiciones de viento fuerte que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes de A Estrada disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las condiciones de visibilidad, especialmente en las primeras horas, debido a la bruma y la niebla.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, alta humedad y vientos suaves. Aunque no se prevén lluvias, la bruma podría afectar la visibilidad, por lo que se aconseja precaución al desplazarse por la zona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.