El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados hacia las 17:00 horas, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, al caer la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 22 grados hacia las 20:00 horas. La sensación térmica será cómoda, gracias a la baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 91% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 54% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y agradable, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

El estado del cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 21:01, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. No se esperan lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un día espléndido en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.