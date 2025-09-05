El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 13 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Durante la mañana, la temperatura se mantendrá estable, con mínimas variaciones, y se prevé que alcance los 14 grados hacia las 10 de la mañana. La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el sol se eleva, la humedad se estabilizará en torno al 75% al mediodía, lo que contribuirá a un tiempo más confortable.

El viento, que soplará principalmente del noreste, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre 3 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 27 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, no será suficiente para causar molestias, y se espera que contribuya a la dispersión de cualquier nubosidad que pudiera aparecer.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias en Catoira, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la localidad.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 25 grados hacia las 17 horas. La tarde se presentará como el momento más cálido del día, ideal para paseos y actividades al aire libre. Hacia el ocaso, que se producirá a las 21:02, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, pero se mantendrán agradables, rondando los 22 grados.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.