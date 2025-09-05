El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

Hoy, 5 de septiembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, así que no olvide llevar consigo protector solar si planea pasar tiempo bajo el sol.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo a un 54% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h por la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento fresco será un alivio en las horas de mayor calor, proporcionando un agradable soplo que hará que la temperatura se sienta más llevadera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 21:00 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no querrá perderse.

En resumen, hoy en A Cañiza se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Mondariz se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con intervalos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 08:00, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma y la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.