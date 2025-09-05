El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Cangas se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 16 grados, con una ligera disminución a 15 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, con valores que rondan el 89%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, alcanzando un 60% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar las nubes altas que podrían aparecer.

No se esperan precipitaciones en Cangas durante el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:02, ideal para paseos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece este inicio de septiembre.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Este clima cálido será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en la playa o en el campo.

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Moaña se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la medianoche, el cielo ha estado dominado por un ambiente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 23 grados.

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Vigo se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo del día. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 15°C, con una humedad relativa que alcanzará el 91% en las primeras horas. A medida que avance la mañana, el termómetro descenderá ligeramente, situándose en torno a los 14°C, pero se espera que el sol brille con fuerza, lo que permitirá que la sensación térmica sea más cálida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.