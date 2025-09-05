El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta al inicio del día, con valores que oscilarán entre el 86% y el 90%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, con un 56% a las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. A lo largo del día, el viento se irá orientando hacia el oeste, lo que podría traer consigo un ligero cambio en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Cambados pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

El orto se producirá a las 08:04, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 21:02, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hace de este un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Cambados y sus alrededores.

En resumen, el tiempo de hoy en Cambados se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento moderado, lo que promete un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.