El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 2 de la tarde, pero se mantendrá en un rango cómodo durante todo el día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 44% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas, aunque la brisa suave ayudará a mitigar este efecto. La velocidad del viento oscilará entre 4 y 10 km/h, predominando del noreste en las primeras horas y cambiando a dirección sur en la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 24 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes y visitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 25 grados alrededor de las 5 de la tarde. Este será el momento más cálido del día, ideal para disfrutar de un paseo por el centro de la localidad o relajarse en los espacios verdes. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 11 de la noche.

El ocaso se producirá a las 21:01, marcando el final de un día que, aunque caluroso, se verá compensado por la frescura de la noche. En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados y temperaturas agradables, lo que lo convierte en un día ideal para salir y disfrutar de la belleza de esta localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.