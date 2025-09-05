El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Este clima cálido será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en la playa o en el campo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo a un 55% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y confortable. La combinación de temperaturas agradables y una humedad más baja hará que el tiempo sea propicio para disfrutar de un día de verano tardío.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, junto con las temperaturas cálidas, hará que la sensación térmica sea aún más placentera.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Bueu pueden disfrutar de un día completamente seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o picnics en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los habitantes de Bueu disfruten de un hermoso atardecer, con el sol poniéndose a las 21:02. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche, lo que sugiere que la noche será fresca pero agradable.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy promete ser cálido, seco y mayormente soleado, ideal para disfrutar de las últimas jornadas de verano antes de la llegada del otoño.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Cangas se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 16 grados, con una ligera disminución a 15 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Moaña se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la medianoche, el cielo ha estado dominado por un ambiente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 23 grados.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.