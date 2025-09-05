El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 15 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 11 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 13 grados a las 09:00 horas.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que lleguen a los 24 grados , proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 89% y disminuyendo gradualmente a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 45% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura persistirá en las horas más tempranas, lo que puede ser ideal para quienes prefieren evitar el calor extremo.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h, predominando de dirección oeste. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en un parque.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Es un momento perfecto para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados entre las 02:00 y las 04:00, proporcionando un ambiente fresco ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se presenta con condiciones meteorológicas mayormente favorables para Moraña. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con una temperatura inicial de 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.