El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la aparición de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados, proporcionando un ambiente fresco y agradable. A medida que avance el día, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas de la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 62% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo de todo el día, permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

El viento soplará desde el este y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. Este viento moderado será un aliado para quienes busquen disfrutar de un paseo por la playa o realizar actividades deportivas al aire libre.

A lo largo del día, el cielo mostrará un predominio de condiciones despejadas, aunque se espera que las nubes altas hagan su aparición, especialmente en las horas de la tarde y la noche. A partir de las 21:02, el ocaso marcará el final de un día que, aunque fresco, se caracterizará por su luminosidad y la belleza del paisaje natural de Baiona.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un viento que, aunque moderado, aportará frescura. Los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día, ya sea paseando por la costa, disfrutando de la gastronomía local o simplemente relajándose en los espacios naturales que ofrece esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con bruma en las primeras horas, pero rápidamente se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que favorecerá la sensación de calidez.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a las 2 y 3 de la tarde, antes de estabilizarse en torno a los 14 grados durante las horas centrales del día.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.