El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El estado del cielo variará a lo largo del día. En las primeras horas, se observarán nubes altas, pero rápidamente se despejará, dando paso a un cielo mayormente poco nuboso. Esta tendencia se mantendrá durante gran parte de la jornada, con intervalos de nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día, lo que garantiza un tiempo seco y soleado.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 97% al amanecer, pero disminuirá a medida que la temperatura suba, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero el ambiente se tornará más confortable conforme avance el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

La salida del sol se producirá a las 08:03, y el ocaso está previsto para las 21:00, lo que permitirá disfrutar de un extenso periodo de luz solar. Este es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares, ya que las condiciones climáticas serán favorables y sin riesgo de lluvia.

En resumen, As Neves disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 08:00, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma y la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas y niebla, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100%, lo que acentuará la sensación de frescor.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se despertará bajo un cielo mayormente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma y la niebla, lo que podría afectar la conducción y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.