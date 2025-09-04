El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 83% al amanecer, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con momentos de cielo muy nuboso, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 a 19 grados , lo que proporcionará un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que caigan entre 0.3 y 3 mm de lluvia, siendo más probable en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán escasas, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y generar charcos.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 28 km/h. Esto podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales, especialmente durante la tarde, cuando se espera que el viento alcance su máxima velocidad. La dirección del viento puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad.

A lo largo de la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que aparezcan algunos claros, aunque la nubosidad seguirá siendo predominante. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00, con valores cercanos a los 20 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo se mantendrá mayormente despejado hacia el final del día.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo templado y húmedo, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia. Es un día ideal para actividades bajo techo, aunque se podrán disfrutar algunos momentos al aire libre si se está preparado para las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.