El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.5 mm, especialmente en las primeras horas de la mañana y a media tarde. Sin embargo, a partir de las 15:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo comience a despejarse, dando paso a intervalos nubosos.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 68% y el 93% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21 grados por la tarde, lo que podría resultar en un ambiente algo incómodo para aquellos que no estén acostumbrados a la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras. Este viento podría ayudar a dispersar algunas de las nubes, permitiendo que el sol asome en la tarde, aunque las temperaturas no se elevarán demasiado.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más fresco y agradable. Las temperaturas descenderán a unos 17 grados , y la humedad comenzará a estabilizarse, ofreciendo un respiro tras un día de clima variable.

En resumen, hoy en Vilagarcía de Arousa se anticipa un día mayormente cubierto con lluvias ligeras, seguido de una mejora en las condiciones meteorológicas hacia la tarde, lo que permitirá disfrutar de un final de jornada más despejado y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.