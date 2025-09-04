El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, Vilaboa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias ligeras en algunos momentos. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84%, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia escasa. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.6 mm en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Durante las horas más cálidas, las temperaturas podrían alcanzar hasta 22 grados , proporcionando un respiro del fresco de la mañana. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, lo que podría hacer que se sienta más fresco de lo que realmente indica el termómetro.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse gradualmente, con intervalos nubosos que permitirán que el sol asome en algunos momentos. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 21 grados , y la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la tarde sea más agradable para actividades al aire libre.

En la noche, el cielo se despejará casi por completo, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. Las temperaturas descenderán a unos 16 grados , y la humedad relativa se estabilizará en torno al 90%. El viento disminuirá su intensidad, lo que contribuirá a una noche tranquila y fresca.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un inicio cubierto y húmedo, con lluvias ligeras en la mañana, seguido de una tarde más despejada y cálida. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores durante la mañana y aprovechar el tiempo más agradable de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.