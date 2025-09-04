El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 19 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvias escasas. Durante este periodo, se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.2 mm, lo que indica que aunque las lluvias no serán intensas, sí podrían ser suficientes para mojar las calles y los espacios al aire libre. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. En las primeras horas del día, se registrarán ráfagas de hasta 20 km/h, pero se espera que la intensidad del viento disminuya hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta pesado.

En resumen, los habitantes de Vila de Cruces deben prepararse para un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y la humedad. A medida que se acerque la tarde, las condiciones podrían mejorar ligeramente, pero la posibilidad de lluvia persistirá, así que es mejor estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.