El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga estable, rondando los 17 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será notable, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las horas más activas de la mañana.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 20 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar ráfagas más intensas, especialmente en zonas expuestas. A partir de la tarde, el viento cambiará ligeramente, con dirección hacia el norte y disminuyendo su intensidad, lo que podría ofrecer un respiro en la sensación térmica.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque con intervalos nubosos que permitirán que la temperatura alcance su punto máximo de 21 grados a las 15:00 horas. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 50% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm.

A medida que se acerque la noche, el tiempo mejorará, con cielos despejados y temperaturas que descenderán a 16 grados hacia las 23:00 horas. La humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que la sensación de frescura se haga más evidente. El viento se calmará, con velocidades que rondarán los 5 km/h, lo que contribuirá a una noche tranquila y apacible.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con lluvias ligeras, temperaturas suaves y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.