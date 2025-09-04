El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Valga se prepara para un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un tiempo templado, aunque la humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91% en las horas más críticas.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad continúe, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque no se prevén lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente entre las 8 y las 14 horas, alcanzando un 100%, lo que refuerza la necesidad de estar preparados para un tiempo húmedo.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. En las horas de la tarde, se prevé que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 11 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y dinámico.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 22 grados , pero la sensación de humedad podría hacer que se perciba más fresco. La nubosidad se mantendrá, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente en la franja horaria de la tarde y primeras horas de la noche.

Hacia el final del día, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán gradualmente. La noche se presentará despejada en algunos momentos, pero la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que son sensibles a estos cambios.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas templadas y una alta probabilidad de lluvias. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para un tiempo húmedo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.