El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque habrá momentos de poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados . La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia, aunque las cantidades esperadas son escasas, con un acumulado de 0.1 mm en la mañana y 0.9 mm en la tarde.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 23 grados . La humedad comenzará a disminuir, bajando al 67% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas, por lo que es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas sean más elevadas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 16 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se esperan algunas lloviznas ligeras. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 92% hacia la medianoche.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para condiciones húmedas y llevar ropa adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.