El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción de "muy nuboso" en algunos periodos, especialmente entre las 01:00 y las 04:00. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, aunque habrá momentos de "poco nuboso" en la tarde, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes.

En cuanto a la temperatura, se prevé que oscile entre los 15 y 23 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la mañana y la tarde, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 16:00. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 57% y el 95% a lo largo del día. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más cálida de lo que realmente es, especialmente en las horas más cálidas.

La precipitación es un factor a tener en cuenta, ya que se prevé una probabilidad del 100% de lluvia entre las 08:00 y las 14:00. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con registros de 0.1 mm a las 05:00 y hasta 0.9 mm a las 12:00, es recomendable que los residentes lleven paraguas o impermeables si planean salir durante estas horas. La probabilidad de tormenta se mantiene en 0%, lo que sugiere que las lluvias serán ligeras y no se esperan fenómenos severos.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h entre las 20:00 y las 21:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un final de jornada más tranquilo y despejado. La puesta de sol está programada para las 21:03, lo que permitirá disfrutar de un atardecer sin nubes. En resumen, el día en Tomiño será mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia ligera, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.