El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto a medida que avanza la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que se pueden esperar lluvias, aunque estas serán escasas en su mayoría.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 16 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 22 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 58% y el 91%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las condiciones de viento serán más intensas en las horas centrales del día, lo que podría influir en la percepción térmica.

A partir de la tarde, se espera que las lluvias sean más frecuentes, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, y el cielo comenzará a despejarse, permitiendo que las temperaturas nocturnas se mantengan en un rango más fresco.

Es recomendable que los residentes de Soutomaior se preparen para un día húmedo y nublado, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las actividades al aire libre podrían verse afectadas, especialmente durante las horas de mayor precipitación. A medida que el día avance, se sugiere estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.