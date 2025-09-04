El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que caigan entre 0.1 y 0.8 mm de lluvia, lo que indica que aunque la lluvia será escasa, podría ser suficiente para mojar el suelo. A partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se mantendrá un 10% hasta las 02:00 de la mañana del día siguiente.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 60% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que se estabilizarán en torno a los 20 grados. La visibilidad podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen actividades al aire libre. Hacia la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00, con un cielo que seguirá cubierto.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia, temperaturas moderadas y vientos suaves. Es un día ideal para actividades bajo techo, y se aconseja llevar paraguas si se planea salir, especialmente durante la mañana y parte de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.